General Electric dope ses prévisions de free cash flow

(Boursier.com) — General Electric a dévoilé ce jour des comptes assez remarquables pour le second trimestre, affichant sur la période des profits et revenus supérieurs aux attentes, ainsi qu'un retour à un free cash flow positif. Le conglomérat industriel a réduit sa perte nette consolidée par action à 14 cents, contre 26 cents un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 5 cents, contre un consensus FactSet de 3 cents et une perte de 14 cents par titre un an auparavant. Les revenus ont grimpé de 9% à 18,28 milliards de dollars, contre un consensus de 18,14 milliards de dollars et un niveau de 16,81 milliards un an avant. Le free cash flow industriel a représenté 400 millions de dollars. GE table, pour l'ensemble de l'exercice, sur un free cash flow allant de 3,5 à 5 milliards de dollars, ce qui constitue une révision en hausse, la précédente guidance allant de 2,5 à 4,5 milliards. Le groupe envisage une reprise du marché aérien sur le second semestre.