General Electric creuse ses pertes, mais...

General Electric creuse ses pertes, mais...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Electric a publié pour son second trimestre une perte creusée à 2,18 milliards de dollars, 26 cents par titre (contre 61 M$ et 1 cent par action un an avant), mais sa consommation de cash s'améliore. De plus, les revenus trimestriels ainsi que le free cash flow ont dépassé les attentes de marché. Les opérations industrielles ont consommé 2,1 Mds$ de cash, alors que le groupe envisageait auparavant des sorties de trésorerie de 3,5 à 4,5 Mds$. Les revenus totaux du groupe ont reculé de 24% à 17,75 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient un niveau de 17,1 milliards.

Larry Culp, le CEO du groupe industriel américain, anticipe par ailleurs un free cash flow industriel positif l'année prochaine. GE a aussi expliqué ce mercredi qu'il allait lancer un programme de pleine monétisation de sa participation dans le groupe de services pétroliers Baker Hughes. Les parts de GE dans cette activité devraient donc être cédées sur les trois prochaines années. GE détient actuellement 377,4 millions de titres.