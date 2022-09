General Electric corrige à Wall Street

(Boursier.com) — General Electric perd 5% avant bourse à Wall Street, alors que la directrice financière du groupe, Carolina Dybeck Happe, a prévenu hier soir que les perturbations de supply chain persistaient et pourraient affecter les perspectives de génération de cash du géant industriel américain. La directrice financière a déclaré que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement s'étaient donc prolongées au cours de la seconde moitié de l'année, affectant tout, de la main-d'oeuvre aux pièces et matériaux, rendant difficile la livraison des produits aux clients. Certaines commandes sont maintenant repoussées au quatrième trimestre, a déclaré Dybeck Happe, ce qui exerce une pression sur les flux de trésorerie du trimestre en cours.

S'exprimant lors de la conférence Morgan Stanley Laguna jeudi, Dybeck Happe a néanmoins déclaré que les flux de trésorerie du troisième trimestre seraient probablement conformes, ou légèrement meilleurs, que le décompte du deuxième trimestre de 162 millions de dollars, ajoutant que le groupe s'attendait à une croissance organique solide dans ses secteurs aérospatial et santé au cours des trois derniers mois de l'année.

Plus tôt cet été, GE avait confirmé ses prévisions pour 2022, qu'il avait publiées pour la première fois en janvier, indiquant qu'il s'attendait à un bénéfice ajusté dans la partie inférieure d'une fourchette de 2,80 à 3,50$ par action. Le groupe avait dans le même temps réduit d'environ 1 milliard de dollars ses prévisions de free cash flow, entre 4,5 et 5,5 milliards de dollars.

Enfin, le conglomérat américain poursuit toujours ses plans de séparation en trois entités concentrées sur l'aviation, la santé et l'énergie. GE Vernova sera le nom de sa division électricité et énergies renouvelables, qui comprendra également des services financiers énergétiques. La division sera dirigée par Scott Strazik et scindée sur les marchés en 2024. GE Healthcare serait cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole GEHC au début de l'année 2023. L'unité d'aviation de GE, dirigée par l'actuel DG Larry Culp, s'appellerait GE Aerospace.