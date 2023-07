General Dynamics porté par la demande en équipement militaire

(Boursier.com) — General Dynamics prend de la hauteur à Wall Street, alors que le contractant américain de défense a affiché un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, avec la demande en équipement militaire. Le bénéfice net a été de 744 millions de dollars soit 2,70$ par titre, contre 766 millions de dollars un an avant. Les revenus du groupe de Reston ont augmenté de plus de 10% en glissement annuel à 10,15 milliards de dollars. Le backlog a atteint 91,4 milliards de dollars, contre 87,6 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 2,56$ de bpa trimestriel et 9,5 milliards de dollars de revenus. Le cash flow des activités opérationnelles du trimestre a été de 731 millions de dollars. "Nos activités ont démontré une dynamique solide malgré les vents contraires persistants de la chaîne d'approvisionnement dans plusieurs unités, réalisant le chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré pour un trimestre en milieu d'année, un carnet de commandes record et un flux de trésorerie très solide", a déclaré Phebe N. Novakovic, présidente et directrice générale. "Nous sommes bien placés pour continuer à performer pour le reste de l'année".