General Dynamics : plus affûté que jamais ?

(Boursier.com) — General Dynamics, le contractant américain de défense et aéronautique, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 9,98 milliards de dollars, en croissance de 4,3% en glissement annuel, pour un bénéfice net en augmentation de 4,9% à 902 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action a progressé de 6,2% à 3,26$. Le consensus était de 3,15$ de bénéfice par action pour 9,92 milliards de revenus. Phebe N. Novakovic, présidente et directrice générale, indique que GD a observé une demande soutenue durant le trimestre, particulièrement dans l'aérospatiale, les systèmes de combat et systèmes marins. Le ratio commandes sur revenus pour le trimestre s'établit à 1,1 contre 1, avec l'aérospatiale et les systèmes de combat. Le backlog de valeur estimée des contrats atteint 125,8 milliards de dollars.