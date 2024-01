General Dynamics : historique !

(Boursier.com) — General Dynamics, le contractant américain de défense, a affiché pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net d'un milliard de dollars et un bénéfice dilué par action de 3,64$, pour des revenus de 11,7 milliards. Il s'agit, souligne le groupe, de son plus haut bénéfice par action trimestriel et de ses meilleurs revenus historiques. Le groupe a terminé le trimestre avec un backlog de commandes de 93,6 milliards de dollars. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 7,5%. Les revenus dépassent ainsi les attentes de marché, mais le profit trimestriel, tout historique qu'il soit, ressort inférieur aux estimations de brokers (environ 3,7$ de consensus).