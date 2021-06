Gecina : YouFirst Campus ouvrira une nouvelle résidence étudiante à Ivry-sur-Seine à la rentrée 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — YouFirst Campus, l'activité de résidences étudiantes de Gecina, ouvrira, à la rentrée 2021, une nouvelle résidence située aux portes de Paris à Ivry-sur-Seine. Certifiée NF Habitat HQE Excellent, cette résidence baptisée YouFirst Campus Paris Ivry compte 367 appartements meublés, équipés et connectés et 450 m2 d'espaces communs. A proximité immédiate des commerces, transports, activités sportives et culturelles, les étudiants profiteront d'un environnement animé et de la présence d'un YouFirst Manager, une prestation particulièrement plébiscitée par les résidents.

A travers sa marque YouFirst Campus, Gecina propose 3.500 chambres réparties dans 18 campus idéalement situés en région parisienne mais aussi dans les grandes villes universitaires. Le Groupe entend proposer aux étudiants français et internationaux un cadre de vie à la fois propice aux études et à la vie en communauté ainsi qu'un bouquet de services qui facilite la vie des étudiants en les déchargeant des contraintes du quotidien.