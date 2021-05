Gecina verdit son encours obligataire

Gecina verdit son encours obligataire









(Boursier.com) — Gecina va pouvoir transformer la totalité de son encours obligataire en encours vert. Les montants obligataires concernés représentent 5,6 milliards d'euros de Green Bonds...

La requalification des 15 émissions obligataires existantes en Green Bonds était soumise au vote des porteurs obligataires convoqués en Assemblée générale pour chaque souche en circulation. Les porteurs d'obligations, appelés à voter pour transformer 100% de l'encours obligataire en encours vert, ont émis un vote positif portant sur 5,6 MdsE de Green Bonds. 92% des porteurs d'obligations ont voté en faveur de ce programme innovant. Ce résultat marque la confiance des investisseurs dans la stratégie RSE de Gecina , estime le Conseil d'administration de Gecina.

Gecina s'est par ailleurs engagée à émettre à l'avenir toutes ses prochaines émissions obligataires sous format Green Bond.

Le groupe a par ailleurs signé 2 avenants pour transformer en lignes responsables 475 millions d'euros d'encours bancaires avec HSBC. Les crédits bancaires responsables représentent ainsi 60% de l'encours bancaire du Groupe.

Pour mémoire, ce programme pionnier vise à accompagner l'amélioration continue et globale du portefeuille d'actifs du Groupe, y compris pour ses actifs existants, et de sa performance environnementale. Il repose sur un Green Bond Framework ambitieux et dynamique (disponible sur le site internet de la société) qui a fait l'objet d'une Seconde Opinion délivrée par ISS Corporate Solutions. Crédit Agricole CIB et Allen & Overy ont agi à titre de conseils de Gecina.