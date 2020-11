Gecina : un partenariat avec le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon

(Boursier.com) — Après l'annonce, le 27 octobre, de son partenariat avec l'AP-HP, Gecina poursuit ses engagements en signant une nouvelle convention avec le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon pour loger du personnel soignant dans ses résidences YouFirst Campus.

Gecina s'engage à proposer au groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon 20 logements à la location, principalement des espaces meublés de type T1 dans les résidences YouFirst Campus Paris Montsouris et Paris Bagnolet. Ces résidences disposent d'une excellente desserte et sont idéalement situées pour accueillir des personnels de chacun des deux sites du groupe hospitalier, notamment les infirmiers et infirmières particulièrement mobilisés dans la crise sanitaire actuelle.