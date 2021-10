Gecina : un broker en soutien

(Boursier.com) — Gecina monte de 1,4% à 120 euros ce vendredi, alors que Goldman Sachs est repassé à l'achat sur le dossier avec un cours cible de 139,7 euros dans le viseur. Depuis le début de l'année 2021, le groupe a loué, reloué ou renouvelé plus de 140.000 m(2) de surfaces de bureaux, confirmant la tendance observée lors du premier semestre d'une nette reprise de l'activité locative. Au cours des mois de juillet et août, le groupe a ainsi signé près de 25.000 m(2) de nouvelles transactions représentant 11,4 ME de loyers annualisés, dont 80% dans le QCA parisien et dans le Croissant Ouest/La Défense.