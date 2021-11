Gecina : un analyste s'ajuste...

(Boursier.com) — Gecina monte de 0,5% sous les 120 euros, alors que la SG est repassée de 'vendre' à 'conserver' sur le dossier avec un objectif de cours remonté de 119 à 131,5 euros. Au 30 septembre 2021, les loyers bruts du groupe s'établissaient à 461,8 ME, dont 370,9 ME de revenus locatifs de bureaux. A périmètre constant, la performance enregistrée est stable à fin septembre.

Gecina a maintenu au passage son objectif initial pour 2021 de Résultat Récurrent net par action de 5,3 euros, bien que celui-ci s'entendait hors rotation du portefeuille et que le volume de cessions réalisées depuis le début de l'année s'élève à 541 ME. Cela traduit ainsi la confiance permise par une performance opérationnelle solide sur l'exercice et des marchés porteurs.

Le groupe envisage avec confiance les exercices à venir, qui devraient bénéficier de la normalisation progressive en cours des taux d'occupation et de l'indexation des loyers, d'un potentiel de réversion toujours important qui continue de se matérialiser dans Paris, et de la livraison de 17 projets entre 2021 et 2024, porteurs de croissance et de création de valeur, avec un potentiel locatif additionnel IFRS de 120 à 130 ME (sur le pipeline engagé et le pipeline contrôlé et certain).

La cadence de la reprise de la croissance dépendra de la performance de Gecina en matière notamment de commercialisation des surfaces actuellement vacantes ainsi que de l'ampleur de la reprise de l'indexation...