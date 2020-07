Gecina : sous pression

(Boursier.com) — Gecina recule de 0,6% ce jeudi à 105,80 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a abaissé son objectif de cours de 77,9 à 67,9 euros dans un secteur des foncières sous haute pression en raison de la situation sanitaire et du développement rapide du télétravail qui a suivi. Au premier trimestre, à périmètre courant, les loyers s'étaient inscrits en légère hausse de 2,4% en dépit de l'important effet des cessions réalisées en 2019 et 2020 (-7 ME) et des mises en restructuration (-2 ME).

Gecina a par la suite suspendu le 31 mars dernier sa guidance dans le contexte de l'incertitude liée aux effets du Covid-19. La foncière s'appuie sur un bilan solide, avec un ratio d'endettement LTV à 34% droits inclus à fin 2019, renforcé par d'importantes lignes de crédits non tirées (4,5 milliards d'euros à fin 2019) permettant de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu'à fin 2023...

Gecina indique avoir octroyé des étalements de loyers ou des mensualisations visant à faciliter la gestion de la trésorerie de ses clients sur près de 13% des loyers du Groupe sur le bureau.