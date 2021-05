Gecina signe un protocole d'accord avec Louis Vuitton pour un nouveau bail de 18 ans au 101 avenue des Champs-Elysées

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — À l'angle des avenues George V et des Champs-Elysées, cet immeuble emblématique du patrimoine de Gecina accueille depuis 1995 le flagship parisien de la célèbre maison de mode et maroquinerie de haute qualité artisanale Louis Vuitton. Afin de pouvoir réaliser des travaux d'envergure dans ces locaux, renouant avec les lignes de l'architecture des années 1930, Louis Vuitton et Gecina s'engagent dans un nouveau bail portant sur la location de l'ensemble des surfaces, soit près de 10.000 m(2) (dont environ 6.000 m(2) de commerces), sur une durée ferme de 18 ans. Le bail rentrera en vigueur quand les conditions suspensives liées notamment aux autorisations administratives seront réalisées.

Le projet de Louis Vuitton vise à redéployer ses surfaces commerciales en repensant notamment les volumes et les circulations au sein de l'immeuble et en intégrant de nouveaux services. Avec ces travaux, Louis Vuitton améliorera sensiblement la performance énergétique de l'immeuble pour s'inscrire dans le plan CAN0P-2030 de Gecina, visant à atteindre la neutralité carbone dès 2030 sur l'ensemble de son patrimoine en exploitation.

Valérie Britay, Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Bureaux, déclare : "Nous sommes très heureux d'accompagner Louis Vuitton dans ce projet important qui renforcera encore plus le caractère iconique du 101 Champs Elysées permettant ainsi de continuer à créer de la valeur sur cet actif. L'engagement renouvelé d'un client de premier plan matérialise l'attractivité internationale sur le long terme des Champs Elysées et leur prestige, et souligne la qualité du patrimoine unique de Gecina à Paris".