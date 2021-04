Gecina se dote d'un Comité d'Orientation et de Prospective

(Boursier.com) — Composé de personnalités reconnues, le Comité d'Orientation et de Prospective de Gecina a pour mission d'apporter à la société une réflexion sur les tendances les plus significatives du marché. Ses travaux, de nature consultative, porteront principalement sur les scenarii d'évolution des tendances en matière de modes de vie et de travail, et sur leurs conséquences sur l'organisation de la ville et des lieux de vie.

Le comité est réuni autour de Jérôme BRUNEL, Président du Conseil d'administration de Gecina et de Méka BRUNEL, Administratrice Directrice Générale, et présidé par Jean-Louis MISSIKA, ancien Adjoint à la Mairie de Paris chargé de l'urbanisme, Visiting senior fellow à la London School of Economics.

Il est composé de :

-Sébastien BAZIN, PDG d'ACCOR

-Benoît DE RUFFRAY, PDG d'Eiffage

-Philippe DUMONT, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances

-Sylvain FORTIER, Chef de l'Investissement et de l'Innovation chez Ivanhoé Cambridge

-Catherine GUILLOUARD, PDG du groupe RATP

-Guillaume POITRINAL, Gérant d'ICAMAP, co-fondateur du groupe WOODEUM & WO2

-Pierre VELTZ, sociologue et ancien Président du plateau de Saclay

Il a vocation à se réunir au moins deux fois par an.

Jérôme Brunel, Président du Conseil d'administration de Gecina, déclare : "Notre environnement se transforme profondément avec d'une part,l'évolution des usages et la digitalisation, tendances renforcées par le contexte sanitaire, et d'autre part le changement climatique. La création d'un Comité d'Orientation et de Prospective réunissant des professionnels confrontés à ces changements démontre la volonté forte de Gecina de continuer à mettre ses enjeux clés au coeur de ses réflexions. Les compétences très variées des membres qui le composent constituent un atout pour nous accompagner dans la poursuite de notre transformation".