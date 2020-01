Gecina : sans plus ?

Gecina : sans plus ?









Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — Gecina est stable à 164 euros ce mercredi, tandis que Jefferies a ajusté son objectif de cours à 155 euros, contre 135 euros auparavant, ce qui reste donc inférieur au cours coté actuellement... Au 30 septembre 2019, les loyers bruts se sont inscrits à périmètre courant en légère hausse de +1,1% à 500,6 millions d'euros en dépit de l'important effet des cessions réalisées ces 2 dernières années (-38 ME) et des mises en restructurations (-9 ME). Cette performance traduisait essentiellement l'effet des livraisons d'actifs réalisées en 2018 et 2019 (+42 ME) et la croissance à périmètre constant (+9 ME).

A périmètre constant, la performance enregistrée a atteint +2,4% à fin septembre 2019. Cette amélioration provient d'une progression de l'indexation (+1,7%), ainsi que de l'effet positif de la réversion locative se matérialisant sur les bureaux comme sur les logements. Ces effets positifs compensent la légère augmentation de la vacance financière qui bien qu'attendue se révèle moindre qu'anticipée initialement du fait de la recommercialisation rapide de surfaces libérées.

Gecina a rappelé que cette performance à périmètre constant n'intégrait pas les effets de commercialisation des actifs livrés après une opération de restructuration. En intégrant ces actifs, ce taux serait porté à +10,3%.

Objectifs validés

Gecina avait réitéré ses objectifs de croissance du RRN par action en 2019 qui avaient été relevés lors de la publication des résultats semestriels, compte tenu de la solide performance enregistrée depuis le début de l'année ainsi que de la bonne tenue des marchés immobiliers sur les zones les plus centrales, et du contexte qui reste favorable en matière de taux d'intérêt.

En excluant les effets des cessions réalisées sur le périmètre historique Eurosic à la suite de son acquisition, Gecina maintient son anticipation que le RRN part du Groupe par action devrait s'inscrire en 2019 en hausse de plus de +3% soit entre 5,80 euros et 5,85 euros par action...