Gecina : renforce son Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Gecina, sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, a décidé de nommer Mme Nathalie Charles en tant que censeur en vue d'une nomination en qualité d'administratrice, à l'issue de l'Assemblée générale du 25 avril 2024.

Mme Nathalie Charles assistera au Comité Conformité et Ethique. Elle apportera au Conseil d'administration une expertise professionnelle de plus de 35 ans, développée dans des fonctions opérationnelles et de direction au sein de groupes français et internationaux, spécialisés notamment en immobilier.

Elle était récemment Directrice générale déléguée de BNP Paribas Real Estate (2019-2023) en charge de l'Investment Management, supervisant un portefeuille de 30 milliards d'actifs sous gestion en Europe. Auparavant elle a exercé comme Head of Development and European Country Teams d'AXA IM Real assets (2013-2019) et Directrice Immobilier Groupe d'EDF (2008-2013).

Précédemment, Nathalie Charles a passé 12 ans au sein du Groupe Unibail-Rodamco (devenu URW). Durant cette période, elle a occupé différents postes dans le secteur de l'immobilier de bureaux et commercial ainsi que sur des grands projets de développement à Paris et en régions. Nathalie Charles a également exercé différentes fonctions dans des groupes bancaires de 1987 à 1996.