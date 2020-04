Gecina remonte sur les 120 euros après les annonces

(Boursier.com) — Gecina remonte ce jeudi de 3,3% à 120,30 euros. Dans le contexte de crise sanitaire COVID-19, le groupe a pris de nombreuses mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires depuis le 27 février. Elles ont été complétées depuis par des mesures visant à contribuer à l'endiguement du Coronavirus et une participation proactive et accrue à l'effort de solidarité nationale.

En sus des mesures spécifiques mises en place pour les TPE et PME dont l'activité est interrompue, le Groupe entend les appels du Gouvernement à la solidarité économique et à la modération de la politique de distribution des grands groupes .

Gecina indique ne pas recourir à ce stade aux dispositifs gouvernementaux de soutien à l'économie mis en oeuvre par l'Etat en faveur des secteurs les plus touchés par la crise -report de paiement d'impôts et taxes, chômage partiel ou obligation faite aux salariés de poser des jours de congés-, la totalité de ses salariés administratifs exerçant leur activité en télétravail. A cet égard, le groupe Gecina souhaite saluer l'engagement continu et la mobilisation remarquable de ses collaborateurs et rappeler sa confiance dans leurs capacités à faire face à cette situation exceptionnelle.

Versement d'une prime de 1.000 euros

Les personnels du siège continuent à opérer en télétravail pour maintenir la relation avec nos clients et nos prestataires dans ce contexte difficile.

La continuité de l'activité est également assurée au quotidien par les gardiens, employés d'immeubles et gestionnaires de résidences étudiants qui sont mobilisés auprès de nos clients dans les résidences pour les accompagner dans le contexte de confinement. Ils contribuent par ailleurs à organiser la solidarité entre voisins dans nos résidences et bénéficieront pour leur part d'une prime de 1.000 euros net sur leur paie d'avril.

Le règlement de l'intéressement et de la participation se fera également dans les conditions habituelles pour l'ensemble des collaborateurs.

Hébergement des personnels soignants

Le groupe Gecina travaille par ailleurs étroitement avec le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon et s'est mis à disposition de l'AP-HP pour héberger des personnels soignants au sein des logements étudiants libérés par la fermeture des écoles et des universités.

De même, pour protéger les femmes victimes de violences conjugales dans le cadre du confinement, le Groupe a également mis en place un partenariat avec la Fondation des Femmes.

Modération du dividende

Gecina est pleinement mobilisée et propose de modérer son dividende 2019, tout en couvrant les obligations légales du régime SIIC. Afin de répondre aux recommandations du Gouvernement, le Conseil d'Administration de Gecina a donc décidé de proposer à l'Assemblée générale la limitation de son dividende payé au titre de 2019 de 5,60 euros à 5,30 euros par action. Ce montant couvre en effet les obligations légales du régime SIIC s'appliquant à la société.

Un acompte de 2,8 euro ayant déjà été payé le 6 mars 2020, le solde de 2,50 euro par action sera payé en numéraire le 3 juillet 2020, sous réserve de l'approbation de cette disposition par l'Assemblée générale.

La situation de Gecina en matière de liquidité est solide, et cette proposition s'inscrit en conformité avec les recommandations du gouvernement. Elle permettra également de renforcer la capacité du Groupe à se mobiliser en soutien de l'ensemble de ses parties prenantes. Tout en préservant la continuité de l'activité du groupe et l'emploi de ses salariés, le Groupe entend prendre toute sa part à l'effort de solidarité nationale rendu impératif par la situation sanitaire , indique le management de Gecina.

Sur l'initiative des administrateurs percevant une rémunération (anciennement jetons de présence, concernant 5 administrateurs et le censeur), le Conseil d'administration de la société Gecina a décidé à l'unanimité de ne pas verser cette rémunération au titre des conseils d'administration spécifiquement dédiés à l'épidémie du Covid-19.

La société Gecina décide de verser un montant équivalent à cette rémunération au profit de sa Fondation d'entreprise pour soutenir des associations travaillant au profit de la lutte contre le Covid-19.

La direction suspend sa guidance

Bien qu'il soit trop tôt pour estimer de manière précise les impacts opérationnels liés à cette crise, le Groupe bénéficie d'un certain nombre de forces lui permettant d'être en ordre de marche pour faire face sereinement aux éventuelles conséquences à court ou moyen terme de cette crise.

Gecina s'appuie notamment sur un bilan solide, avec un ratio d'endettement LTV à 34% droits inclus à fin 2019, renforcé par d'importantes lignes de crédits non tirées (4,5 milliards d'euros à fin 2019) permettant de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu'à fin 2023, et reste confiante dans la résilience relative de son patrimoine résidentiel et tertiaire concentré sur les zones les plus centrales de la Région parisienne avec plus de 80% des revenus locatifs sur le bureau qui proviennent de clients grands comptes.

Cependant, face aux incertitudes actuelles ne permettant pas à ce stade d'appréhender avec précision les conséquences de cette crise, le Groupe Gecina suspend sa guidance pour 2020...

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies est repassé de 'conserver' à 'acheter', mais avec un cours cible ajusté de 155 à 140 euros.