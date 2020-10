Gecina relève son objectif de RRN pour 2020

Gecina relève son objectif de RRN pour 2020









(Boursier.com) — Au 30 septembre, les loyers bruts encaissés par Gecina s'élèvent à 496,9 millions d'euros (500,6 ME au 30 septembre 2019). Ils sont en hausse de +2,7% à périmètre constant, mais en repli de -0,7% à périmètre courant en raison du recentrage sur les zones centrales et des mises en restructuration.

Ainsi, 96% des loyers des 9 premiers mois ont d'ores et déjà été encaissés (98% en intégrant les reports de loyers devant majoritairement être payés dans les semaines à venir). Cette performance confirme la tendance à la normalisation des rythmes de collecte des loyers engagée dès le second trimestre. Elle traduit également la solidité financière des locataires de Gecina comme le confirmait la classification utilisant les notations Dun & Bradstreet, précisant que 86% de nos locataires à fin juin appartiennent aux deux meilleurs catégories (risque très faible ou risque faible).

Gecina précise que le rythme d'encaissement des loyers sur le 4e trimestre est à ce jour en avance sur celui observé pour les trimestres précédents. Il est globalement conforme à ce qui avait été observé lors de l'exercice précédent sur la même période.

Le taux d'occupation financier moyen (TOF) à fin septembre 2020, s'établit à 93,2% stable par rapport au 30 juin 2020 et en léger repli depuis fin 2019 (TOF moyen à périmètre courant). A périmètre constant, il est en progression sur un an de +10 pb à 95,2%. Le taux d'occupation sur le portefeuille de bureaux est en repli sur un an à 93,1%, bien que globalement stable sur 3 ou 6 mois.

Depuis le début de l'année 2020 Gecina a loué, reloué ou renégocié plus de 87.000 m2, représentant près de 61 ME de loyers annualisés faciaux. Les performances enregistrées montrent une véritable surperformance locative des zones les plus centrales de la Région parisienne, et notamment de Paris intra-muros, et ce malgré l'incertitude liée aux conséquences éventuelles de la crise sanitaire.

Perspectives

Depuis le début de l'année Gecina a cédé ou sécurisé 473 ME de cessions, dont 356 ME étaient déjà actées à fin septembre, avec une prime sur les dernières expertises de l'ordre de +5% et un taux de privation moyen de l'ordre de 3,3%. Plus de la moitié des cessions actées à fin septembre correspond à la cession de l'immeuble Le Valmy, situé à la limite de Paris et de la ville de Montreuil dans l'Est de Paris, le reste des cessions réalisées étant principalement constitué d'actifs de bureaux provenant du périmètre historique d'Eurosic qui restaient à céder, à Paris et en Région parisienne.

Il est rappelé que le 1er octobre, Gecina et Nexity ont signé un partenariat stratégique visant à développer jusqu'à 4.000 nouveaux logements sur 4 ans à Paris, en Région parisienne et dans les grandes métropoles régionales françaises, pour le compte de la filiale résidentielle de Gecina. Ce partenariat se traduira par la création d'une société commune de co-promotion détenue à 60% par Nexity et à 40% par Gecina. La société se dote ainsi d'un second outil non exclusif visant à favoriser son ambition de faire croître la taille de son patrimoine de logements, afin de pouvoir bénéficier d'effets d'échelles.

L'amélioration de la visibilité du Groupe dans le contexte d'une année 2020 perturbée, et la confirmation de la résilience et de l'adaptabilité opérationnelle de Gecina ainsi que la flexibilité financière permettent de relever les objectifs de Résultat Récurrent Net (RRN) pour 2020.

Gecina anticipe maintenant que son RRN par action en 2020 devrait se situer à 5,7 euros ; relevant ainsi son objectif en le situant dans le haut de la fourchette communiquée en juillet dans le cadre de la publication des résultats semestriels et qui anticipait initialement un RRN part du Groupe par action compris entre 5,55 euros et 5,7 euros.