Gecina relève sa guidance

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, Gecina enregistre 332,9 millions d'euros de revenus locatifs bruts, en hausse de 8% (308,2 ME au 30 juin 2022).

Depuis le début de l'année, Gecina a finalisé près d'1 milliard d'euros de cessions. La totalité des actifs cédés l'ont été avec une prime sur les dernières expertises, atteignant en moyenne +10%. A titre d'information cette prime s'élève à +17% par rapport aux expertises à fin 2019. Ces cessions ont été réalisées avec un taux de privation moyen de 2,5%.

Le résultat récurrent net part du Groupe ressort à 2,93 euros par action en hausse de +7,5%, combinant une solide dynamique locative et une progression de la marge locative à une bonne tenue des frais de structure et des frais financiers.

L'ANR EPRA de liquidation (NDV) ressort à 172,2 euros par action (-6% sur 6 mois). Il s'élève à 179,7 euros par action en incluant la valeur lot pour le résidentiel.

L'ANR EPRA de continuation (NTA) s'établit à 161,4 euros par action (-6% sur 6 mois). Il s'élève à 168,8 euros par action en incluant la valeur lot pour le résidentiel.

L'ANR EPRA de reconstitution (NRV) s'établit à 176,9 euros par action (-7% sur 6 mois). Il s'élève à 184,9 euros par action en incluant la valeur lot pour le résidentiel.

Structure financière

La réduction de la dette nette du Groupe (à 6,3 MdsE à fin juin 2023 vs. 7,2 MdsE à fin décembre 2022) notamment à la suite des cessions réalisées au premier semestre, conforte ainsi le LTV autour de 32% (droits inclus), et améliore aussi sensiblement l'ICR et le ratio Dette nette / EBITDA.

L'ICR s'établit aujourd'hui à 5,3x, (5,5x il y a un an). Il n'intègre pas encore l'effet des cessions réalisées mi-2023 qui améliorent significativement cet indicateur. Le ratio de dette gagée reste à 0%, conférant à Gecina une marge importante vis-à-vis de ses covenants bancaires.

Guidance relevées

Les résultats publiés à fin juin 2023 traduisent la très bonne tenue des marchés locatifs dans les zones de prédilection de Gecina. Cette dynamique opérationnelle est renforcée par la montée en puissance de l'indexation, et la contribution positive du pipeline à la croissance des revenus locatifs du Groupe.

En parallèle, la maturité longue de la dette et la politique active de couverture des taux, permettra à Gecina de limiter en 2023 l'impact de la remontée des taux d'intérêts sur les frais financiers du Groupe.

Au cours du 1er semestre, les performances opérationnelles du Groupe qui ont dépassé les attentes initiales, et la finalisation de cessions pour un montant d'1 MdE avec un taux de privation de 2,5% contribuent à la dynamique de croissance du résultat récurrent net par action.

En conséquence, Gecina relève sa prévision de croissance en 2023 du Résultat récurrent net part du Groupe maintenant entre 5,90 euros et 6 euros par action (5,80 euros à 5,90 euros auparavant), soit une croissance comprise entre +6% et +8%.