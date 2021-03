Gecina : progresse de 2 points à l'index de l'égalité salariale femmes-hommes

Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Gecina mène depuis de nombreuses années une politique volontariste reconnue en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Celle-ci se déploie notamment à travers des actions fortes en matière de rémunération, de recrutement ou encore de féminisation des instances dirigeantes de la société. Désormais, Gecina se distingue sur les indicateurs d'augmentation individuelle, de promotion et le pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité, en obtenant le nombre de points maximum. Gecina poursuit par ailleurs la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, en obtenant la note de 39/40 sur ce critère et 94/100 à l'index de l'égalité salariale femmes-hommes.

L'année 2020 a marqué une étape supplémentaire dans la féminisation des fonctions dirigeantes de la société. En un an, la part des femmes siégeant au Comité Exécutif de Gecina est passée de 40% à 45%, soit 5 femmes sur 11 membres. Gecina compte enfin 45% de femmes dans son Conseil d'Administration et 35% de femmes dans son Comité de Direction.

Rappelons, que Gecina s'est engagée dès 2011 à réduire significativement les écarts de rémunération à compétences égales avec une enveloppe financière dédiée. Dès 2015, l'égalité salariale était atteinte avec des écarts ne dépassant pas 3% dans un sens ou dans l'autre.