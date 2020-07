Gecina : premier semestre solide dans un contexte incertain

(Boursier.com) — Gécina a fait part au S1 d'une croissance à périmètre constant des loyers à +3,6% pour les bureaux (+7,7% en incluant les livraisons) et de +2,9% au total. L'encaissement des loyers au premier semestre de l'ordre de 95% à date. Le groupe publie ainsi un ANR EPRA de reconstitution (NRV) en hausse sur un an de +3,9% à 191,7 euros par action (+3,9% sur 1 an). L'ANR EPRA de continuation (NTA) est quant à lui en progression sur un an de +5,4% à 175 euros par action (+5,4% sur 1 an).

LTV à 33,2% (droits inclus), en baisse sur un an de -210 pb.

Pendant la période de confinement, aucun immeuble n'a été fermé au cours du deuxième trimestre grâce à des mesures sanitaires renforcées.

352 ME de cessions ont été réalisées au S1 avec une prime moyenne sur les expertises de l'ordre de +4%.

Gecina n'a fait appel ni au dispositif de chômage partiel, ni à celui des prêts garantis par l'Etat.

Résilience du modèle renforçant la visibilité pour l'exercice en cours

Face aux turbulences liées aux conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, Gecina avait suspendu sa Guidance en mars 2020 pour l'année. Les marques de résilience au cours du deuxième trimestre, sur les marchés immobiliers de référence de Gecina, permettent au groupe de préciser ses attentes pour l'exercice en cours, malgré les incertitudes :

Le RRN par action en 2020 devrait se situer entre 5,55 euros (en scénario dégradé) et 5,70 euros (proche de l'hypothèse initiale pré-Covid-19 de 5,80 euros) en fonction de l'évolution de la situation économique et de ses effets éventuels sur l'activité de Gecina au second semestre.