Gecina pré-commercialise l'immeuble Montrouge Porte Sud à Edenred France sur 12.000 m(2)

Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Gecina annonce la signature d'un nouveau bail avec Edenred France d'une durée ferme de 9 ans sur l'intégralité de l'immeuble Montrouge Porte Sud situé aux portes de Paris, à proximité de la porte d'Orléans. L'immeuble, en cours de restructuration, développera une superficie totale d'environ 12.000 m(2) où Edenred France installera ses équipes à l'automne 2024.

En attendant la livraison de ce futur immeuble, Edenred France a renouvelé le bail de ses locaux actuels sur Colombus, un immeuble de Gecina situé boulevard Gabriel Péri à Malakoff (Hauts-de-Seine).

Cette double signature s'inscrit dans la volonté de Gecina d'accompagner ses clients dans leur développement, illustration de sa démarche YouFirst.

Le projet Montrouge Porte Sud porte sur la restructuration d'un immeuble existant et l'ajout d'extensions en ossature bois. Composé d'environ 1.400 m(2) de jardins et de 1.800 m(2) de terrasses plantées, il vise les labels et certifications HQE Excellent, LEED Gold, BBCA (Bâtiment Bas Carbone), WELL Gold, BiodiverCity et Wiredscore.

La pré-commercialisation de Montrouge Porte Sud traduit la recherche d'immeubles de première qualité par les utilisateurs afin d'y élaborer leur stratégie. Cette transaction contribue à la poursuite de l'amélioration de la pré-commercialisation du pipeline de développements, témoignant de la normalisation progressive des marchés locatifs. D'autres projets en cours de développement font d'ailleurs aujourd'hui l'objet de discussions avancées.

"Nous sommes heureux de cette signature qui marque une nouvelle étape dans notre relation dans la durée avec le Groupe Edenred que nous accueillons déjà au sein de nos immeubles Be Issy à Issy-Les-Moulineaux et Colombus à Malakoff. Elle démontre par ailleurs la qualité du patrimoine de Gecina et de son portefeuille de projets, véritables leviers de création de valeur" indique Valérie Britay, Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Bureaux de Gecina.

"Je me réjouis de la signature de cet accord avec Gecina, notre partenaire de confiance sur le long terme. Ce nouvel immeuble situé aux portes de Paris s'inscrit dans notre stratégie d'apporter à nos collaborateurs les meilleures conditions de travail. Fidèles à la raison d'être du Groupe, " Enrich connections. For good. ", nous faisons le choix d'un immeuble qui vise les plus hautes certifications environnementales, pour le bien de nos équipes mais aussi du monde qui nous entoure. Améliorer la qualité de vie, préserver l'environnement et créer de la valeur de manière responsable, c'est notre engagement" déclare Vianney du Parc, Directeur Général d'Edenred France.