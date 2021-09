Gecina poursuit sa dynamique locative, avec plus de 140.000 m(2) commercialisés

(Boursier.com) — Depuis le début de l'année 2021, Gecina a loué, reloué ou renouvelé plus de 140.000 m(2) de surfaces de bureaux, confirmant la tendance observée lors du premier semestre d'une nette reprise de l'activité locative. Au cours des mois de juillet et août, le Groupe a ainsi signé près de 25.000 m(2) de nouvelles transactions représentant 11,4 ME de loyers annualisés, dont 80% dans le QCA parisien et dans le Croissant Ouest/La Défense.

Dans le QCA parisien, réversion positive et progression de la pré-commercialisation du pipeline

Près de la moitié des loyers ainsi sécurisés en juillet et en août proviennent d'immeubles situés dans le QCA parisien. Gecina a ainsi signé 10 nouveaux baux portant sur plus de 6.000 m(2), incluant la pré-commercialisation de 2.700 m(2) dans l'immeuble l1ve. Sur les opérations de renouvellement et recommercialisation, ces transactions font ressortir une réversion positive de l'ordre de +13%, témoignant ainsi de l'attractivité d'immeubles de qualité idéalement situés au coeur de Paris.