Gecina : peu de réactions aux comptes

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — Gecina recule de 1% ce vendredi à 110,40 euros ce vendredi, alors qu'au premier trimestre, à périmètre courant, les loyers se sont inscrits en légère hausse de +2,4% en dépit de l'important effet des cessions réalisées en 2019 et 2020 (-7 ME) et des mises en restructuration (-2 ME). Cette performance traduit essentiellement l'effet des livraisons d'actifs réalisées en 2019 (+6 ME), de la croissance à périmètre constant (+5 ME) et des acquisitions réalisées fin 2019 et début 2020 (+2 ME).

Gecina a suspendu le 31 mars dernier sa guidance dans le contexte de l'incertitude liée aux effets du Covid-19. La foncière s'appuie sur un bilan solide, avec un ratio d'endettement LTV à 34% droits inclus à fin 2019, renforcé par d'importantes lignes de crédits non tirées (4,5 milliards d'euros à fin 2019) permettant de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu'à fin 2023.

Gecina indique avoir octroyé des étalements de loyers ou des mensualisations visant à faciliter la gestion de la trésorerie de ses clients sur près de 13% des loyers du Groupe sur le bureau.

En matière d'encaissement de loyers, sur la base des loyers dus au 1er avril, hors reports, mensualisations et annulations octroyées, le taux de recouvrement s'élève à 84% à date. A la même date il y a un an, ce taux s'établissait à 91%.

Gecina indique aussi avoir entendu l'appel du Gouvernement à la modération des politiques de distribution de dividende en réduisant à 5,30 Euros par action son dividende, couvrant son obligation de distribution au titre du régime SIIC.

Parmi les derniers avis de brokers, Bank Degroof est passé de 'réduire' à 'accumuler' sur Gecina avec un objectif de cours de 125 euros.