Gecina : pas récompensé

(Boursier.com) — Gecina cède 0,8% à 91,8 euros en fin de matinée, pas récompensé après une solide performance trimestrielle. La forte croissance des revenus locatifs sur les 9 premiers mois de l'année, ainsi que la contribution croissante de l'indexation des loyers (+4,6%) et la hausse du taux d'occupation (de +130 pb sur le bureau et +110 pb au total) ont permis au management de valider la guidance 2023 avec la confirmation de l'objectif de RRN par action entre 5,9 et 6 euros.

La très forte performance opérationnelle de Gecina sur le troisième trimestre s'explique surtout par une activité locative record sur la période, note Oddo BHF. Gecina a en effet commercialisé 52.000 mètres carrés sur le trimestre pour un total de 136.000 mètres carrés sur neuf mois. Au final, le broker explique que le groupe donne davantage de visibilité sur la performance opérationnelle à attendre en 2024 et confirme ici, par ailleurs, son statut de Foncière de référence sur le secteur immobilier avec une forte visibilité sur ses perspectives de croissance et la solidité de son bilan pour un rendement du dividende jugé sécurisé et attractif d'au moins 5,6%.

Le rapport de Gecina met en évidence la résilience opérationnelle continue de la foncière française, écrit de son côté Morgan Stanley ('pondération en ligne').