Gecina : partenariat avec l'AP-HP

(Boursier.com) — Gecina et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, AP-HP se rapprochent pour proposer des logements à des personnels infirmiers à l'issue de leur formation professionnelle et faciliter ainsi leur accès au logement.

Gecina s'engage à proposer à l'AP-HP 70 logements à la location, principalement des espaces meublés de type T1, répartis sur des résidences YouFirst Campus situées à Paris intra-muros, La Défense, Bagnolet et Saint-Denis. "Ces résidences se distinguent par la qualité de leur emplacement à proximité d'hôpitaux et leur excellente desserte, à moins de 30 minutes en transport des lieux de travail des soignants", explique Gecina. L'arrivée des premiers locataires est prévue à la fin du mois d'octobre et début novembre.

Pendant la crise sanitaire, Gecina a répondu activement à l'effort de solidarité nationale en proposant, au sein de ses résidences dont les appartements avaient été libérés par des étudiants, des places d'hébergement pour le personnel soignant en poste ou appelés dans les hôpitaux de la région Ile-de- France.