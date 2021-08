Gecina : nouveau bail conclu dans l'immeuble Pergolèse

Gecina : nouveau bail conclu dans l'immeuble Pergolèse









Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Gecina signe avec un grand cabinet de recrutement international un bail en l'état futur d'achèvement portant sur une surface de 2.700 m(2) dans l'immeuble Pergolèse faisant partie intégrante de l'ensemble immobilier l1ve situé au 75 avenue de la Grande Armée à Paris 16e.

Ce nouveau bail d'une durée ferme de 9 ans porte sur une partie de l'immeuble situé au 6-8 rue de Pergolèse.

Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter de la livraison de l'immeuble, mi 2022.

L1ve fait actuellement l'objet d'une restructuration menée par l'agence Baumschlager Eberle Architekten dans une démarche d'économie circulaire ambitieuse et inédite en plein coeur de Paris. Le réemploi de plus de 81 tonnes de matériaux a notamment permis d'éviter l'émission de 394 tonnes de CO2. Sur l'axe Concorde, Place de l'Etoile, Grande Armée, La Défense, l'ensemble immobilier de 33.500 m2 se distingue par son architecture et la qualité de ses espaces : la conservation de la structure monumentale de la grande galerie au rez-de-chaussée et de sa façade au graphisme affirmé fait de ce bâtiment un ouvrage unique dans la capitale.

L1ve accueillera également en 2022 le siège français du Boston Consulting Group.