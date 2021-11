Gecina : mise au point sur le Comité d'Orientation et de Prospective

(Boursier.com) — Gecina a pris acte de la décision de Jean-Louis Missika qui a souhaité démissionner du Comité d'Orientation et de Prospective, à la suite de l'avis rendu par la Commission de Déontologie des élus du Conseil de Paris (CDCP). Gecina "tient à rappeler avec force que le Groupe n'a jamais bénéficié de décisions favorables susceptibles de relever d'une situation de conflit d'intérêts". Par ailleurs, Gecina "n'a jamais remporté d'appels à concours de la Mairie de Paris lorsque Jean-Louis Missika était en fonction", affirme le groupe.

Créé en avril 2021 et annoncé par un communiqué daté du 13 avril, le Comité d'Orientation et de Prospective (COP) a pour mission de nourrir la réflexion de Gecina sur les grandes dynamiques à l'oeuvre dans le marché en pleine transformation de l'immobilier. Ses travaux, de nature strictement consultative, portent principalement sur les scenarii d'évolution des dynamiques en matière de modes de vie et de travail, et sur leurs conséquences sur l'organisation de la ville et des lieux de vie. Le comité rassemble des experts aux compétences très variées (universitaires, dirigeants d'entreprises). Le COP n'est pas un comité constitué par le Conseil d'administration du Groupe et ne fait pas partie de la gouvernance institutionnelle de Gecina. A ce jour, deux réunions se sont tenues en 2021 - le 13 avril et le 8 octobre. Le COP a vocation à se réunir au moins deux fois par an.