Gecina maintient son objectif initial de RRN pour 2021

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, les loyers bruts de Gecina s'établissent à 461,8 millions d'euros, dont 370,9 ME de revenus locatifs de bureaux. A périmètre constant, la performance enregistrée est stable à fin septembre. A périmètre courant, les loyers s'inscrivent en baisse de -7,1% sous les effets combinés des cessions réalisées sur le bureau (-14 ME), des immeubles mis en restructurations ou devant l'être prochainement (-7 ME), des immeubles récemment livrés (+5 ME) et de l'immobilisation de certains immeubles sur une durée inférieure à un an en vue d'une rénovation légère (-18 ME).

Le taux d'occupation financier moyen (TOF) du Groupe s'établit à 91,2% en repli de -200 pb sur un an, reflet mécanique de la hausse de la vacance immobilière au cours de 2020 dans un contexte atone sur le front des commercialisations. Le taux d'occupation "spot", est en progression depuis fin juin 2021 de +1,2pt (à 91,6%), signe des premiers effets de la reprise des transactions locatives observées sur le bureau depuis le 2e trimestre 2021, et de la normalisation du contexte sur l'activité des résidences étudiants. Le taux d'occupation moyen s'élève à 92,4% sur l'ensemble du patrimoine, soit +120 pb au-delà du TOF publié à fin septembre, ce qui constitue une indication importante de sa progression potentielle dans les semestres qui viennent.

Guidance confirmée

Gecina maintient son objectif initial pour 2021 de Résultat Récurrent net par action de 5,3 euros, bien que celui-ci s'entendait hors rotation du portefeuille et que le volume de cessions réalisées depuis le début de l'année s'élève à 541 ME. Cela traduit ainsi la confiance permise par une performance opérationnelle solide sur l'exercice et des marchés porteurs.

Le Groupe envisage avec confiance les exercices à venir, qui devraient bénéficier de la normalisation progressive en cours des taux d'occupation et de l'indexation des loyers, d'un potentiel de réversion toujours important qui continue de se matérialiser dans Paris, et de la livraison de 17 projets entre 2021 et 2024, porteurs de croissance et de création de valeur, avec un potentiel locatif additionnel IFRS de 120 à 130 ME (sur le pipeline engagé et le pipeline contrôlé et certain).

Compte tenu de la solidité des marchés de référence de Gecina et de la stratégie menée ces dernières années, le RRN par action du Groupe sera orienté à la hausse dans les années qui viennent.

La cadence de la reprise de la croissance dépendra de la performance de Gecina en matière notamment de commercialisation des surfaces actuellement vacantes ainsi que de l'ampleur de la reprise de l'indexation.