Gecina : maintient la croissance et réduit sa dette en 2023

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2023, le résultat récurrent net part du Groupe Gecina ressort en hausse de +8,2% à 6,01 euros par action, en amélioration par rapport à fin juin 2023 (+7,5%), combinant une solide dynamique locative à une bonne tenue des charges locatives, des frais de structure et des frais financiers. Il est au-dessus de la guidance.

La marge locative est en hausse de +40 pb sur 12 mois. Cette progression s'explique essentiellement par la croissance du taux d'occupation moyen et une meilleure refacturation de charges, venant compenser la hausse de la fiscalité locale. Dans un contexte inflationniste, le Groupe a été particulièrement attentif à l'évolution de ses frais de structure. Cette attention a commencé à porter ses fruits sur l'ensemble des lignes de dépenses de la société. En conséquence la marge d'Ebitda est en nette progression de +90 pb sur un an. La marge nette est en hausse de +110 pb.

L'ANR EPRA de liquidation (NDV) ressort à 150,1 euros par action, et 157,5 euros en valeur lot pour le résidentiel.

L'ANR EPRA de continuation (NTA) ressort à 143,6 euros par action et à 151 euros en valeur lot pour le résidentiel.

L'ANR EPRA de reconstitution (NRV) s'établit à 158,1 euros par action et à 166 euros en valeur lot pour le résidentiel.

La baisse de l'ANR NTA (-11% sur 6 mois et de l'ordre de -16,6% sur un an) traduit essentiellement la variation de valeur du patrimoine à périmètre constant.

La variation de l'ANR EPRA de continuation (NTA) par action est de -29 euros sur 12 mois,

Amélioration du profil financier

La réduction de la dette nette du Groupe à 6,2 MdsE à fin 2023 (7,2 MdsE à fin décembre 2022), notamment à la suite de 1,3 MdE de cessions annuelles, conforte le LTV autour de 34% (droits inclus) en dépit d'une baisse significative des expertises au cours de 2023.

L'ICR s'améliore aussi (à 5,9x en 2023 vs. 5,6x en 2022) ainsi que le ratio Dette nette/ EBITDA (à 11,7x fin 2023 vs. 14,6x fin 2022).

Le ratio de dette gagée reste à 0%, conférant à Gecina une marge importante vis-à-vis de ses covenants bancaires.

Cotation...

Les 4,1 MdsE de liquidités nettes des financements à court terme, excèdent significativement la cible long terme de 2 MdsE, et sécurisent sur un volume important des marges de crédit potentielles. Cet excès de liquidité permet à date de couvrir les échéances obligataires jusqu'en 2028, soit une année de plus que la situation publiée à fin 2022.

Le Groupe n'ayant aucune dette hypothécaire, il n'y a pas d'enjeux de refinancement à ce titre dans les années qui viennent

En matière de sensibilité du coût moyen de la dette du Groupe, Gecina a saisi l'opportunité offerte par un volume de cessions important au 1er semestre pour optimiser également la couverture de sa dette. Sur la base du niveau de dette actuel, la dette est couverte en totalité en 2024 et 2025, et son taux de couverture diminue progressivement dans le futur pour atteindre 90% en 2027, puis 70% en 2028. Le taux de couverture s'élève en moyenne à 92% jusqu'à fin 2028.

A titre de comparaison, la dette de Gecina à fin 2022, était couverte en moyenne à 90% jusqu'en 2025.

Guidance 2024

La solidité des agrégats de Gecina en 2023 et la confiance du Groupe dans ses perspectives permettent de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires le paiement d'un dividende en numéraire de 5,3 euros par action au titre de 2023.

Les résultats publiés à fin 2023 traduisent l'excellente tenue des marchés locatifs dans les zones de prédilection de Gecina. Cette dynamique opérationnelle est renforcée par la montée en puissance de l'indexation, et la contribution positive du pipeline à la croissance des revenus locatifs du Groupe. Chacun de ces facteurs devrait encore jouer favorablement sur l'exercice 2024.

En parallèle, la maturité longue de la dette et la politique active de couverture des taux, ainsi que la capacité du Groupe à contenir ses charges opérationnelles, offrent une visibilité accrue sur les perspectives de croissance du résultat récurrent net part du Groupe, dont la dynamique favorable en 2023 devrait se prolonger en 2024.

En conséquence, Gecina anticipe que la croissance du Résultat récurrent net part du Groupe devrait être comprise entre +5,5% et +6,5% en 2024, soit entre 6,35 euros et 6,40 euros par action.