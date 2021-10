Gecina : Location de plus de 4.000 m(2) par ISS France dans l'immeuble Adamas à La Défense

(Boursier.com) — Gecina accueille parmi ses clients le groupe danois ISS, leader du facility management et des services aux entreprises, dans l'immeuble Adamas situé à Courbevoie (92), avec la signature d'un bail de 9 ans ferme portant sur plus de 4.000 m(2). Le locataire y installera les équipes de son siège français à compter de mars 2022.

Situé dans le quartier du Faubourg de l'Arche à La Défense, l'immeuble Adamas, d'une surface d'environ 10.500 m(2), propose une offre d'espaces de travail classiques, des espaces déjà aménagés et des services à la carte. Un YouFirst Manager facilite au quotidien l'accès à ces différents services pour les collaborateurs et leurs visiteurs.

L'immeuble a fait l'objet d'une rénovation achevée au mois d'avril 2021.

Avec GazelEnergie déjà locataire, ce nouveau bail porte à 66% le taux de commercialisation d'Adamas.

Cette nouvelle location traduit l'appétit des entreprises pour des immeubles de qualité en zones centrales, et marque le dynamisme du marché locatif sur le secteur de La Défense.