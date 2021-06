Gecina lève avec succès un Green Bond de 500 ME à 15 ans avec un coupon de 0,875%

Gecina lève avec succès un Green Bond de 500 ME à 15 ans avec un coupon de 0,875%









Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — Gecina a procédé ce jour à l'émission d'un nouveau Green Bond de 500 ME, avec une maturité de 15 ans et un coupon de 0,875%. Cette opération est la première émission réalisée depuis la transformation de la totalité de l'encours obligataire du Groupe en Green Bonds. Elle s'intègre donc dans le programme de Gecina, visant à accompagner l'amélioration continue et globale du portefeuille d'actifs du Groupe, et en particulier de sa performance environnementale. Il repose sur un Green Bond Framework ambitieux et dynamique (disponible sur le site internet de la société).

Cette opération, placée auprès d'investisseurs de premier plan, témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Gecina est notée A-/perspective stable par Standard & Poor's et A3 / perspective stable par Moody's.