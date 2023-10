Gecina : les guidance 2023 sont confirmées

(Boursier.com) — Les Loyers bruts de Gecina ressortent en hausse de 7,3% à périmètre courant et +6,1% à périmètre constant au 30 septembre. Le groupe souligne la pré-commercialisation de l'intégralité du pipeline 2023-2024 avec la commercialisation récente de deux projets majeurs dans le QCA parisien : "Mondo" (30.000 m(2)) et "35 Capucines" (6.300 m(2)).

La forte croissance des revenus locatifs sur les 9 premiers mois de l'année, ainsi que la contribution croissante de l'indexation des loyers (+4,6%) et la hausse du taux d'occupation (de +130 pb sur le bureau et +110 pb au total) permettent de valider les objectifs du groupe avec la confirmation de l'objectif de RRN par action 2023 entre 5,9 et 6 euros.

La contribution locative nette du pipeline est de +16,4 ME, traduisant les effets des livraisons des immeubles l1ve (Paris QCA) et 157-CdG (Neuilly) en 2022, Boétie (Paris QCA) en 2023 et un immeuble résidentiel à Ville d'Avray.

Pré-commercialisations majeures dans Paris QCA du pipeline de projets à livrer en 2024 :

-Commercialisation de l'intégralité des surfaces de bureaux de l'immeuble "Mondo" (30.000 m(2)) à un Groupe du CAC 40

-Finalisation de la commercialisation des surfaces bureaux du "35 capucines" (6.300 m(2))

-L'intégralité des livraisons d'immeubles 2023-2024 déjà commercialisées ou précommercialisées.

1,1 MdE de cessions ont été réalisées ou sécurisées depuis le début de l'année. 111 ME de cessions additionnelles sous promesses sont signalées depuis début juillet, en prime de +7,7% sur les expertises à fin 2022 et un taux de privation inférieur à 3%, avec deux immeubles parisiens occupés et deux actifs non stratégiques aujourd'hui vacants à Paris et en première couronne de la région parisienne.

Des opérations qui renforcent le bilan du groupe et consolident les perspectives à long terme dans un environnement de marché de l'investissement très ralenti.

Dans ces conditions, les guidance 2023 sont confirmées. Le résultat Récurrent Net part du Groupe est attendu entre 5,9 et 6 euros par action en 2023, soit une hausse de +6% à +8%.