Gecina : les actionnaires sont conviés au Pavillon Cambon

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — Les actionnaires de Gecina sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte (AGM) qui se tiendra le 23 avril 2020 à 15h, au Pavillon Cambon, à Paris.

Un avis de réunion contenant l'ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'AGM du 23 avril 2020 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO). Cet avis de réunion ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions peuvent être consultés sur le site internet de Gecina. L'avis de réunion sera suivi d'un avis de convocation qui sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

La société adressera directement à tous ses actionnaires les formulaires de vote par correspondance et par procuration.

Les documents préparatoires à cette Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires de la société selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables. Ils pourront aussi être consultés au siège de la Société et seront disponibles sur le site internet de la société

Dividende payé en deux fois

Rappelons que Gecina prévoit de proposer à l'Assemblée générale des actions d'approuver la distribution d'un dividende de 5,60 euros par action au titre de l'exercice 2019. Sa mise en paiement se traduira par le versement, le 6 mars, d'un acompte en numéraire de 2,80 euros, et par le paiement du solde en numéraire également de 2,80 euros, le 3 juillet.