Gecina : le solde du dividende sera payé le 6 juillet

(Boursier.com) — Les actionnaires de Gecina sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le jeudi 21 avril à 15h au Pavillon Cambon, à Paris.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) no27 du 4 mars 2022. L'avis de convocation, rappelant l'ordre du jour et contenant les informations utiles sur les modalités de tenue de l'AGM et de participation à celle-ci, est publié au Balo et dans le journal d'annonces légales " Actu-Juridique.fr " du 4 avril 2022. Les documents préparatoires à cette AGM, sont mis à la disposition des actionnaires de la société selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les actionnaires pourront suivre l'AGM sur le site Internet de la société. Dans le contexte évolutif de l'épidémie de COVID-19 et de lutte contre sa propagation, les modalités de tenue et de participation de cette Assemblée peuvent être amenées à évoluer en fonction d'impératifs sanitaires, réglementaires et légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2022 sur le site de la société qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à l'Assemblée en fonction des impératifs.

Notamment, lors de cette Assemblée, Gecina proposera à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 5,3 euros par action, en ligne avec la distribution de l'exercice précédent. Un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021, a été décidé par le Conseil d'administration le 17 février 2022, pour un montant de 2,65 euros par action ouvrant droit au dividende. Il a été versé le 3 mars.

Le versement du solde du dividende correspondant à un montant de 2,65 euros par action, serait mis en paiement le 6 juillet 2022.