Gecina : le Résultat Net Récurrent grimpe à 5,56 euros par action en 2022

(Boursier.com) — Au second semestre, la performance opérationnelle de Gecina accélère. Les loyers bruts sont en hausse de +4,4% à périmètre constant à 626 ME (+3,0% à fin juin). Le taux d'occupation est en hausse de +190 pb sur 1 an.

Le résultat récurrent net part du Groupe ressort à 5,56 euros par action en hausse de +4,5%, combinant une solide dynamique locative, une progression de la marge locative à une bonne tenue des frais de structure et des frais financiers. Hors effets des cessions réalisées en 2021 et d'éléments non récurrents, la croissance par action s'élève à +8%.

Depuis début 2022, grâce à ses ratings financiers de qualité, Gecina a su profiter de fenêtres favorables dans un environnement complexe sur les marchés de la dette pour sécuriser plus de 750 ME de dettes nouvelles obligataires avec une maturité moyenne longue (11 années) et un coût moyen réduit (de 1,36%).

Gecina a également signé depuis début 2022 près de 1,8 MdE de nouvelles lignes de crédit non tirées avec une maturité moyenne de 7 ans, en renouvellement par anticipation de 1,6 MdE de maturité résiduelle moyenne de 1,6 année, à des conditions financières globalement équivalentes.

En conséquence, la structure financière du Groupe est particulièrement adaptée au nouveau contexte de remontée des taux et d'incertitudes quant à l'anticipation de leur évolution future.

En matière de liquidité, Gecina dispose de 4,6 MdsE de liquidités (principalement des lignes de crédit non tirées). La liquidité disponible nette des financements à court terme est de 3,1 MdsE, au-delà de la politique financière qui requiert au minimum 2 MdsE, et permettant à date de couvrir les échéances obligataires jusqu'en 2027.

Entre 2023 et 2025, la dette est couverte à environ 90% en moyenne contre les variations de l'Euribor. La politique de couverture du Groupe s'inscrit également à plus long terme avec en moyenne près de 80% de la dette couverte jusqu'à fin 2028.

L'ANR EPRA de continuation (NTA) s'établit à 172,2 euros par action (-2,3% sur 1 an). Il s'élève à 178,7 euros par action en incluant la valeur lot pour le résidentiel. L'ANR EPRA de reconstitution (NRV) s'établit à 189,5 euros par action (-2,1% sur 1 an). L'ANR EPRA de liquidation (NDV) ressort à 183,8 euros par action (+6,3% sur 1 an) Cette variation traduit la variation de valeur du patrimoine à périmètre constant mais également les effets de la stratégie "total return" de Gecina, au travers notamment de la création de valeur provenant du portefeuille en cours de développement.

La hausse significative de l'ANR de liquidation (NDV), en hausse de +6,3% sur 1 an, est principalement le résultat de la variation de la juste valeur des instruments financiers et de la dette à taux fixe du Groupe. L'importance de cette variation est le reflet de la qualité de la politique de couverture de la dette du Gecina, particulièrement adaptée face à la forte remontée des taux d'intérêts observée en 2022, et traduisant par conséquent l'importance de la protection embarquée du bilan du Groupe dans ce contexte.

Perspectives

Les résultats publiés à fin 2022 traduisent la très bonne tenue des marchés locatifs dans les zones de prédilection de Gecina, avec une hausse des valeurs locatives et du taux d'occupation des actifs. Cette dynamique opérationnelle est renforcée par la reprise progressive de l'indexation. Par ailleurs, la contribution positive du pipeline à la croissance du résultat récurrent net devrait s'accentuer avec les importantes livraisons d'immeubles en 2022 et 2023, renforçant ainsi la confiance de Gecina.

La maturité longue de la dette et la politique active de couverture des taux, permettra à Gecina de limiter en 2023 l'impact de la remontée des taux d'intérêts sur les frais financiers du Groupe.

Dans un contexte qui nécessite donc de la prudence, Gecina anticipe un Résultat récurrent net part du Groupe entre 5,80 euros et 5,90 euros par action en 2023, soit une hausse comprise entre +4,3% et +6,1%

"En 2023, Gecina bénéficiera de l'augmentation embarquée du taux d'occupation, de la progression des effets de l'indexation, d'une réversion captée positive et de la contribution locative du pipeline de développement. En parallèle la structure du bilan du Groupe offre une bonne visibilité sur l'évolution des charges financières, renforçant notre confiance pour l'exercice, et justifiant ainsi notre guidance pour l'année", commente Beñat Ortega, Directeur général.