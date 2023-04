Gecina : le marché applaudit les annonces

(Boursier.com) — Gecina est bien orienté (+2,2% à 93,3 euros) en cette fin de semaine, soutenu par un bon début d'exercice. La foncière a fait état d'une hausse de 7,3% à périmètre constant (+8,7% à périmètre courant) de ses loyers bruts à fin mars. Dans un contexte qui nécessite de la prudence, Gecina anticipe toujours un résultat récurrent net part du groupe entre 5,80 euros et 5,90 euros par action en 2023, soit une hausse comprise entre +4,3% et +6,1%. La société s'attend notamment à voir la contribution positive du pipeline s'accentuer avec les importantes livraisons de 2022 et 2023.

Pour Oddo BHF, Gecina démontre une nouvelle fois avec cette publication qu'elle dispose de fondamentaux très solides, que ce soit sur ses perspectives de croissance ou la solidité de son bilan. Le broker est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 125 euros.

Barclays ('surpondérer') affirme que le rapport confirme le pricing power de Gecina dans son portefeuille de bureaux, les valorisations brossant également une image résiliente du marché parisien des bureaux. Le rapport ne contenait cependant pas grand-chose pour répondre aux principales préoccupations des investisseurs, avec des cessions résidentielles et commerciales annoncées mais pas de bureaux. Morgan Stanley ('pondération en ligne') indique pour sa part que la publication montre une résilience soutenue de l'activité. La banque prévoit toujours des baisses potentiellement importantes de la valeur des actifs, mais les actions se négocient déjà avec une forte décote.