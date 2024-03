Gecina : le dividende sera payable en espèces ou en actions

(Boursier.com) — Les actionnaires de Gecina sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte (AGM) qui se tiendra le 25 avril à 15h, à l'hôtel Kimpton Saint-Honoré, à Paris.

Un avis de réunion contenant l'ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'AGM du 25 avril 2024 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) de ce 6 mars. Cet avis de réunion ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions peuvent être consultés sur le site internet de Gecina. Les documents préparatoires à cette Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires de la société selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables. Ces documents pourront aussi être consultés au siège de la société et seront disponibles sur son site internet.

Dividende

Gecina prévoit d'attribuer à ses actionnaires un dividende de 5,3 euros par action au titre de 2023. Il est stable par rapport aux 3 précédents exercices. Un acompte sur dividende étant versé ce 6 mars, au titre de l'exercice 2023, pour un montant de 2,65 euros par action, le versement du solde du dividende, correspondant également à un montant de 2,65 euros par action, sera détaché de l'action le 2 juillet pour une mise en paiement en numéraire, le 4 juillet.

Pour chaque acompte sur dividende, chaque actionnaire pourra opter pour le paiement en numéraire ou pour le paiement en actions, uniquement pour la totalité du montant de l'acompte sur dividende lui revenant. Le prix des actions à émettre égalera au minimum un prix correspondant à 90% de la moyenne des premiers cours cotés sur Euronext Paris lors des 20 séances de Bourse ayant précédé le jour de la décision de distribution de l'acompte sur dividende diminuée du montant net de l'acompte, arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur.

Il est précisé que si le montant de l'acompte sur dividende pour lequel est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété d'une soulte en espèces.

Au cours actuel de 88,05 euros l'action, le rendement ressort à environ 6%.