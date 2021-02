Gecina : l'ANR EPRA de continuation est de 170,1 euros par action

(Boursier.com) — En 2020, le résultat récurrent net part du Groupe Gecina est en baisse par rapport à fin 2019 (-3,9% par action) principalement en raison du volume de cessions réalisées en 2019 et en 2020 (1,4 MdE), ainsi que des pertes temporaires de revenus locatifs provenant d'immeubles à fort potentiel libérés en vue de leur mise en restructuration. Ces effets sont en partie compensés par les nouveaux loyers perçus sur les immeubles livrés récemment ainsi que des indemnités non récurrentes de départs anticipés.

Baisse du LTV et verdissement du passif

Gecina a poursuivi la gestion long terme et l'optimisation de son passif en renforçant et optimisant, dans un environnement volatil mais toujours accommandant, sa structure financière. Les agences de notation financière ont confirmé la notation de Gecina (S&P 'A-' et Moody's 'A3') au cours du deuxième trimestre, confirmant ainsi la solidité du bilan du Groupe dans un environnement pourtant incertain.

Au 31 décembre 2020, Gecina présente un ratio d'endettement LTV à 33,6% droits inclus (35,6% hors droits), et 4,5 milliards de lignes de crédit non tirées couvrant l'intégralité des échéances de financement du Groupe jusqu'à mi-2024. L'ICR s'établit à 5,6x et le ratio de dette gagée à 0,2%, conférant à Gecina une marge importante vis-à-vis de ses covenants bancaires.

A fin décembre, la maturité moyenne de la dette de Gecina s'élève à 7,1 années.

Le Groupe a poursuivi en 2020 son travail de verdissement de son passif. Gecina a ainsi finalisé ces dernières semaines la mise en place de trois nouvelles lignes de crédit responsables dont les conditions financières seront notamment indexées sur la performance RSE, pour un montant cumulé de 350 ME. Le Groupe a par ailleurs signé sur les mois de décembre et janvier 3 autres avenants visant à transformer des lignes bancaires traditionnelles en lignes de crédit responsables, pour un montant total de 450 ME. Le volume des contrats de crédit responsables de Gecina s'élève désormais à 2 MdsE, soit 44% du total des encours bancaires du Groupe (20% fin 2019).

Le Groupe confirme la solidité de son bilan tout en maintenant un coût de la dette historiquement bas, à 1% pour la dette tirée et 1,3% pour le coût de la dette totale, soit une baisse de l'ordre de -10 pb par rapport à 2019.

Légère contraction de l'ANR EPRA de continuation

L'ANR EPRA de continuation (NTA) s'établit à 170,1 euros par action (-1,7% sur 1 an) et 177,6 euros par actions en valeur lot pour le résidentiel. L'ANR EPRA de reconstitution (NRV) s'établit à 187,1 euros par action (-1,5% sur 1 an). L'ANR EPRA de liquidation (NDV) ressort à 163,0 euros par action (-2,9% sur 1 an). A titre d'information, l'ANR EPRA dilué (ancien format) ressort à 172,8 euros (-1,7% sur 1 an) par action, et l'ANR EPRA dilué Triple Net est de 167,4euros (-2,9% sur 1 an).

2021 : une année de transition

Sous l'effet des cessions réalisées en 2020 ainsi que des libérations d'actifs destinés à être restructurés, d'un ralentissement de l'indexation en 2021 et de l'allongement des délais de commercialisation notamment pour les actifs du pipeline, le Résultat Récurrent Net part du Groupe par action est attendu en baisse en 2021, et devrait être de l'ordre de 5,3 euros par action.

A plus long terme, les projets du pipeline engagé et à engager (contrôlés et certains) et la normalisation du rythme de commercialisation sur les actifs livrés en 2019 et 2020 devraient permettre de dégager 120 ME à 130 ME de loyers annualisés supplémentaires (IFRS), grâce à cette dynamique exclusivement interne au Groupe.