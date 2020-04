Gecina : Jérôme Brunel remplace Bernard Carayon comme Président du Conseil d'administration

Gecina : Jérôme Brunel remplace Bernard Carayon comme Président du Conseil d'administration









(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte de Gecina s'est tenue à huis clos le 23 avril, du fait du contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus et à la décision du Conseil d'administration du 31 mars 2020, sous la présidence de Bernard Carayon. Elle a approuvé l'ensemble des résolutions à titre ordinaire et 14 des 15 résolutions à titre extraordinaire. Seule la 20e résolution, qui portait sur la modification de l'article 9, alinéas 1 et 2 des statuts - Franchissement de seuil et Information, a été rejetée.

L'ensemble des autres résolutions a été adopté, en particulier :

- L'apport partiel d'actif consenti par Gecina à la société GEC 25, filiale à 100%, permettant la filialisation du portefeuille résidentiel du Groupe,

- La nomination en qualité d'Administrateur de M. Jérôme Brunel, et

- Le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Mme Inès Reinmann Toper et de M. Claude Gendron.

Les mandats d'Administrateurs de M. Jérôme Brunel, Mme Inès Reinmann Toper et M. Claude Gendron, d'une durée de 4 années, prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Le Conseil d'administration, réuni par visio-conférence, à l'issue de l'Assemblée générale, a nommé Jérôme Brunel, Président du Conseil d'administration, en remplacement de Bernard Carayon dont le mandat de Président arrivait à échéance.

M. Bernard Carayon conserve ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil.

L'Assemblée générale et le Conseil d'administration remercient chaleureusement M. Bernard Carayon pour ses contributions et ses actions réalisées au cours de son mandat de Président du Conseil d'administration. Les compétences de Jérôme Brunel, en particulier en matière de Gouvernance, Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et affaires publiques, représentent un atout complémentaire fort des compétences existantes dans le Conseil d'administration de Gecina .

Création de deux nouveaux Comités

Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé, sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, la constitution de deux nouveaux Comités, en complément du Comité d'Audit et des Risques, du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations et du Comité Stratégique et d'Investissement :

- Un Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) ; et

- Un Comité Conformité et Ethique.

Le Conseil d'administration explique : La création du Comité RSE démontre la volonté forte de Gecina de continuer à mettre les enjeux RSE au coeur de sa stratégie et de son modèle de création de valeur et les solides compétences des Administrateurs qui y ont été nommés constituent un atout indéniable pour Gecina pour placer ces enjeux au plus haut niveau. Ce Comité sera chargé de donner des avis et recommandations au Conseil d'administration sur les engagements et les orientations du Groupe en matière de RSE, leur cohérence avec les attentes des parties prenantes et le suivi de leur déploiement .

Par ailleurs, la création du Comité Conformité et Ethique permet à Gecina de s'inscrire en ligne avec les meilleures pratiques de place en matière de lutte anticorruption et à la diffusion de référentiels applicables à la prévention de la corruption. L'expertise de ses membres permettra de traiter ces sujets selon les meilleurs standards de la place. Ce Comité aura la responsabilité d'émettre des avis et recommandations au Conseil d'administration sur l'ensemble des sujets au sein de Gecina relatifs à la conformité anticorruption et à l'éthique ainsi qu'à la protection des données à caractère personne .

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, composé de 11 membres, dont 45% de femmes, comporte 64% d'Administrateurs indépendants :

- Jérôme Brunel (Administrateur indépendant), Président

- Mme Méka Brunel, Directrice Générale

- Bernard Carayon (Administrateur indépendant)

- Mme Laurence Danon Arnaud (Administrateur indépendant)

- Mme Dominique Dudan (Administrateur indépendant)

- Mme Gabrielle Gauthey (Administrateur indépendant)

- Claude Gendron

- Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par Sylvain Fortier

- Jacques-Yves Nicol (Administrateur indépendant)

- Predica, représentée par Jean-Jacques Duchamp

- Mme Inès Reinmann Toper (Administrateur indépendant).