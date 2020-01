Gecina : Jérôme Brunel est nommé censeur du Conseil d'administration

Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Gecina a procédé, le 20 janvier 2020, à la nomination en tant que censeur de Jérôme Brunel pour une durée de 3 années. Les compétences de M. Jérôme Brunel, en particulier en matière de gouvernance, RSE et affaires publiques, représentent un atout complémentaire fort des compétences existantes dans le Conseil d'administration de Gecina , explique le Conseil.

Cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée générale de la société, le 23 avril. Elle s'inscrit dans le cadre d'un potentiel mandat d'administrateur de Jérôme Brunel, qui sera proposé au vote de cette Assemblée.

Entré au Crédit Lyonnais fin 1990, Jérôme Brunel occupe successivement plusieurs postes de directions opérationnelles en France puis à l'International en Asie et en Amérique du Nord avant d'en devenir Directeur des Ressources Humaines en 2001. Il est ensuite nommé Directeur des Ressources Humaines du Groupe Crédit Agricole lors de la fusion entre le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais en 2003. Il occupe par la suite successivement les postes de Directeur du Pôle Caisses Régionales et Responsable du Capital Investissement de Crédit Agricole SA, de Directeur de la Banque Privée et de Directeur des Affaires Publiques de Crédit Agricole SA. Il était Secrétaire Général du Groupe jusqu'à son départ à la retraite au 31 décembre 2019.