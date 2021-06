Gecina investit dans un grand projet résidentiel à Bordeaux

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — La société d'investissement immobilier Gecina a signé un contrat de réservation portant sur l'acquisition en VEFA (Vente en État Futur d'Achèvement) d'un projet résidentiel de 113 logements situé à Bordeaux et développé par le groupement de promoteurs Cogedim, Nexity, Pitch Promotion.

Située dans le nouveau quartier central du Belvédère, cette résidence comprendra deux bâtiments et offrira des logements de qualité d'une surface moyenne de 71 mètres carrés par lot. La résidence fera partie d'un ensemble immobilier intégrant notamment une résidence de logements sociaux, cinq commerces et des parkings. Le quartier du Belvédère s'inscrit dans l'Opération d'Intérêt National Bordeaux Euratlantique et au sein du projet Garonne-Eiffel.

La résidence construite sera acquise par Homya, la filiale résidentielle de Gecina, pour un montant de 38,1 ME HD TTC. Sa livraison est prévue au 4ème trimestre 2024 et elle sera commercialisée à la location sous la marque YouFirst Residence.