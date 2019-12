Gecina filialise son portefeuille résidentiel

Gecina filialise son portefeuille résidentiel









Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Gecina lance la filialisation de son portefeuille résidentiel. Cette filialisation est l'opportunité pour le spécialiste du développement de patrimoine immobilier de développer les logements locatifs dans les zones les plus centrales du Grand Paris, ainsi que dans les grandes métropoles françaises. Elle permettra le moment venu l'ouverture du capital de cette filiale, dont le contrôle sera conservé par Gecina, en faisant bénéficier aux futurs investisseurs de l'expérience du Groupe.

Développer une offre locative pour les classes moyennes

L'offre actuelle de logements ne répond pas à la croissance rapide de la population urbaine et ses attentes en matière de centralité, de flexibilité et d'efficacité environnementale. Pour répondre à ces tendances de long-terme, Gecina ambitionne de développer et d'exploiter une offre locative résidentielle à destination de la classe moyenne en complément de l'offre locative existante de logements sociaux ou intermédiaires, et des logements des bailleurs individuels.

Le patrimoine résidentiel de Gecina est aujourd'hui constitué de 6.000 logements représentant 409.000 m2, valorisé à environ 3 milliards d'euros, dont la majorité est localisée en Région parisienne.

Avec ce projet de filialisation, le Groupe entend être en mesure de prolonger et d'accentuer la dynamique de performance opérationnelle et financière engagée depuis plus de 2 ans sur son portefeuille résidentiel, en se mettant en situation de saisir d'éventuelles opportunités de croissance et de création de valeur.

Gecina entend conserver le contrôle de sa filiale et maintenir une allocation part du Groupe de son patrimoine autour de 80% d'actifs de bureaux et 20% d'actifs résidentiel.

En 2017, nous avons fait le choix de relancer notre activité résidentielle locative, avec la création d'une business unit dédiée. Avec ce projet de filialisation qui devrait être effectif au cours du 1er semestre 2020, nous confirmons résolument ce choix stratégique et notre ambition de développer une offre locative résidentielle aux meilleurs standards en matière de RSE, de technologies d'exploitation innovantes et de relation-clients. Ce projet répond à l'aspiration des classes moyennes à un logement à proximité de leurs lieux de travail et de toutes les facilités nécessaires à un mode de vie durable et équilibré, géré avec le professionnalisme d'un bailleur institutionnel , commente Méka Brunel, Directrice générale de Gecina.

Le Conseil d'Administration du Groupe a approuvé, le 10 décembre, la mise en oeuvre de ce projet de filialisation, après consultation du Comité Central d'Entreprise. Sa réalisation effective restera soumise à l'approbation des actionnaires, lors de l'AGE devant se tenir en avril 2020.