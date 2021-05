Gecina et Woodeum signent un partenariat pour développer 1.000 logements en structure bois et bas carbone sur 4 ans

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — Pour répondre au besoin en logements locatifs dans les zones tendues, Gecina et Woodeum signent un partenariat pour développer 1.000 logements en structure bois et bas carbone sur 4 ans (durée indicative) en Ile-de-France et dans les grandes métropoles françaises.

A la veille de l'entrée en vigueur de la réglementation RE2020, ce partenariat confirme l'ambition des deux groupes de réduire l'empreinte carbone des lieux de vies...