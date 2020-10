Gecina et Nexity signent un partenariat afin de développer 4.000 nouveaux logements

Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Gecina et Nexity signent un partenariat afin de développer 4.000 nouveaux logements sur 4 ans à Paris, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales françaises, pour le compte de la filiale résidentielle de Gecina.

Ce partenariat se traduira par la création d'une société commune de co-promotion détenue à 60% par Nexity et à 40% par Gecina.

Ce partenariat novateur entre deux leaders du marché de l'immobilier, entend répondre aux besoins d'offres de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues. Il confirme l'ambition de Gecina d'accélérer le développement de sa filiale résidentielle, et conforte la position de leader de Nexity et son engagement à offrir des logements au plus grand nombre.

Les opérations développées privilégieront les constructions bas-carbone, notamment en bois et le recours à l'économie circulaire. Elles permettront d'offrir une expérience de qualité dans des lieux de vie durables aux clients de la marque 'YouFirst Residence' de Gecina.

L'identification des opportunités et le lancement des opérations en ligne avec l'ambition et les exigences des deux partenaires, permettra à chacun des groupes d'enrichir son savoir-faire, en donnant à Gecina la possibilité de s'impliquer dès le stade de la promotion aux côtés de Nexity, et en offrant à Nexity l'opportunité de développer un premier parc "build to rent" dans le logement libre, en association avec une foncière de premier plan.

Les immeubles construits seront acquis par la filiale résidentielle de Gecina.