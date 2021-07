Gecina et Edenred travaillent à la transformation de l'expérience de la pause-déjeuner avec la "cantine virtuelle"

Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Gecina , première foncière de bureaux en Europe, et Edenred, leader mondial des solutions de paiement à usages spécifiques, s'associent afin de rendre l'expérience du déjeuner des clients de la marque YouFirst plus flexible, grâce à l'offre Ticket Restaurant.

Gecina travaille à la valorisation des espaces de restauration collective de ses immeubles de bureaux, face à l'évolution du marché marqué par le besoin exprimé par les salariés d'une plus grande variété de l'offre, au développement du travail à distance et plus généralement au besoin d'une plus grande flexibilité par rapport aux temps et aux lieux de consommation.

Gecina ambitionne ainsi de réorganiser l'offre de restauration à disposition de ses clients en procédant à la mutualisation d'espaces de cuisine afin d'en faire bénéficier l'ensemble de son réseau d'immeubles. L'objectif de Gecina est de permettre à ses clients d'avoir un accès à une offre beaucoup plus large de restauration, adaptée aux goûts et aux besoins de chacun, accessible toute la journée, et y compris depuis leur domicile. Ce projet de "cantine virtuelle", accessible à l'ensemble des clients de YouFirst, sera l'un des éléments différentiants de la marque sur le marché.