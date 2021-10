Gecina : en tête du palmarès de féminisation des instances dirigeantes des sociétés du SBF 120

(Boursier.com) — Pour la 5e année consécutive, Gecina se classe en tête du classement établi par le cabinet conseil Convictions RH et présenté le 25 octobre par Madame Elisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances. La performance de Gecina dans ce palmarès, qui examine le taux de féminisation des instances dirigeantes des 120 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, témoigne de son engagement de longue date en faveur de la parité.

Gecina rappelle que dès 2011, le groupe a réduit de manière volontariste les écarts de rémunération avec une enveloppe dédiée. L'égalité salariale a été atteinte en 2015 avec des écarts ne dépassant pas 3% dans un sens ou dans l'autre. Les écarts à compétences et niveaux de classification identiques sont mesurés et le groupe apporte ensuite des corrections au cas par cas. Chaque année un budget est établi pouvant aller jusqu'à 0,5% de la masse salariale.

Le Conseil d'Administration de Gecina compte 50% de femmes (censeur inclus). La mixité est respectée au Comité Exécutif avec plus de 45% de femmes (5 sur 11 membres) et au Comité de Direction avec 35% de femmes. Gecina compte également 46,3% de femmes cadres "Managers hiérarchiques".