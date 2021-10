Gecina : en bonne place au classement ESG des foncières

(Boursier.com) — Gecina progresse au classement GRESB avec une note globale de 93/100. Sa note triple A confirmée par l'agence MSCI.

Le classement GRESB distingue particulièrement les performances de Gecina en matière d'efficacité énergétique et de bas carbone, avec une note globale de 93/100 en progression de 1 point sur un an. Cette reconnaissance encourage Gecina à accélérer sa trajectoire de décarbonation avec la mise en place du Plan CAN0P-2030 visant la neutralité carbone de l'ensemble de son patrimoine en exploitation dès 2030.

En particulier, l'agence a distingué les bonnes pratiques RSE de Gecina en matière de restructuration d'immeubles en attribuant une note de 98/100 en progression de 3 points sur un an. Gecina conserve la première place dans le groupe dédié aux foncières de bureaux cotées en Europe de l'Ouest. Cette excellente performance reflète le savoir-faire du Groupe en matière de restructurations, avec des opérations ambitieuses notamment sur les sujets de l'économie circulaire, de l'efficacité énergétique et de la gestion de l'eau. Elle illustre aussi l'engagement de Gecina auprès des parties prenantes en matière de bien-être, de santé et de sécurité sur les chantiers.

Le Groupe conserve également sa note triple A dans le classement MSCI. Ce dernier souligne ses pratiques exemplaires en matière de gouvernance et son excellence environnementale, avec un taux de certification de son parc très supérieur à ses pairs. Gecina s'est enfin vu décerner une nouvelle fois par l'EPRA (European Public Real Estate Association) deux Gold Awards dont la médaille d'Or des Sustainability Best Practices Recommendations (SBPR) Awards, attestant de la qualité et de la transparence de sa communication extra-financière.