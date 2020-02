Gecina : du nouveau au Conseil d'Administration

Gecina : du nouveau au Conseil d'Administration









Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Gecina a décidé, lors de sa séance du 19 février 2020 et sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, de proposer à l'Assemblée Générale Annuelle du 23 avril, certaines évolutions de gouvernance.

Le Conseil propose le renouvellement, pour une durée de 4 années, des mandats d'administrateurs de Mme Inès Reinmann Toper et de M. Claude Gendron.

Il proposera la nomination en tant qu'administrateur, pour une durée de 4 années, de M. Jérôme Brunel. S'il est nommé Administrateur lors de l'Assemblée Générale des actionnaires, le Conseil d'Administration proposera à l'issue de cette Assemblée la nomination de Jérôme Brunel en tant que Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Bernard Carayon dont le mandat de Président arrive à échéance. Bernard Carayon conservera ses fonctions d'administrateur au sein du Conseil.

Jérôme Brunel, s'il est nommé administrateur par l'Assemblée Générale des actionnaires, sera qualifié d'indépendant au regard des critères d'indépendance du Code AFEP-MEDEF.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé, sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, la constitution de deux nouveaux Comités, en complément du Comité d'Audit et des Risques, du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations et du Comité Stratégique et d'Investissement :

- Un comité Responsabilité Sociétale et Environnementale

- Un comité Conformité et Ethique.