Gecina : déjà 1 MdE de cessions depuis le début d'année !

(Boursier.com) — Avec la signature de la vente de l'immeuble 101 Champs-Elysées situé au coeur du triangle d'or du QCA parisien, Gecina a réalisé ou sécurisé près de 1 milliard d'euros de cessions depuis le début de l'année, représentant près de 42.000 m2 de bureaux et de logements.

Le groupe a ainsi cédé ou sécurisé la cession, au 1er et au 2e trimestre, de 3 immeubles de bureaux dans le QCA parisien -129 Malesherbes, 142 Haussmann, et 43 Friedland- représentant près de 5.000 m(2), d'un immeuble de bureau situé à Cergy Pontoise (10.000m2), et de l'immeuble résidentiel 'Abreuvoir' à Courbevoie (16.600 m2).

Gecina a également finalisé, ce 20 juin, la cession de l'immeuble 101 Champs-Elysées, qui déploie environ 10.000 m2, dont 40% de surfaces de commerces, le solde étant essentiellement constitué de bureaux. Il est actuellement occupé par la société Louis Vuitton Malletier.

Toutes ces cessions ainsi sécurisées, ont été réalisées en prime sur les dernières expertises, avec un niveau moyen de prime de l'ordre +10%, et un taux de privation locative net moyen de 2,5%.

"Ces transactions traduisent la volonté stratégique de Gecina de poursuivre l'optimisation de l'allocation de son capital afin de conforter plus encore la solidité de sa structure financière et de sécuriser le financement d'un pipeline localisé essentiellement à Paris et à Neuilly, porteur de croissance et de création de valeur, tout en constituant une marge de manoeuvre financière opportuniste dans les marchés immobiliers actuels et futurs", commente Beñat Ortega, Directeur Général de Gecina.